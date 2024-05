Rejeito, como sabem, a tese da "polarização", de que se fala em todo canto. Até gente que se situa — ou é situada, a despeito de seus méritos — no campo progressista incorre às vezes nessa conversa, que interessa a extremistas de direita, mas não àqueles que os combatem. Havia um mistério na raiz dessa formulação, que se desfez com a "Operação Tarcísio de Centro", que tomou conta do noticiário nos últimos dias. Agora entendi: a tal tese, do modo como vinha embalada, era (e é), em verdade, uma tentativa de tirar Lula da disputa em 2026. Afinal, desta feita, não se pode contar com Sergio Moro para tanto. "Como assim?" Explico. O Houaiss explica o substantivo: "ação ou efeito de polarizar(-se); contraposição, oposição antinômica ou antitética; "concentração em extremos opostos (de grupos, interesses, atenções, atividades, influências etc."