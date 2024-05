Experimentamos neste sábado o desastre e a vitória; a dor e a felicidade; a celebração e a compunção. E, nessa particular expressão da "polarização", havia muito de Brasil porque conhecemos, como todo povo, a tragédia e a bem-aventurança, o infortúnio e a ventura, a desgraça e a sorte. E me ocorre, leitores, uma constatação, pensem comigo: a única razão de ser da política é atuar para conter ou eliminar a dor, a compunção, a tragédia, o infortúnio e a desgraça. E somos obrigados a reconhecer que há aqueles que se dedicam a esconjurar a felicidade, a celebração, a bem-aventurança, a ventura e a sorte. Eles não pertencem ao país que sofre ou que dança. Sua pátria é o ódio. É claro que estou me referindo, num extremo, à devastação do Rio Grande do Sul, e, no outro, ao show de Madonna, no Rio, que reuniu, avalia-se, 1,6 milhão da pessoas. Onde há aflição, forçoso é que se levem esperança, víveres, infraestrutura, recursos, Estado. Para salvar vidas, resgatar corpos e abrir veredas novas para o futuro. Na outra ponta, que o êxtase não seja contaminado pelo fel, pela má-fé, pelos fanatismos que também matam.