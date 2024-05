Atuação do governo federal no RS é impecável; que Leite admita com clareza Por alguns instantes, quase nada, chegamos a ter a sensação de que a tragédia que colhe o Rio Grande do Sul havia resgatado uma sombra de civilidade nos embates políticos. Não seria o lado positivo do caos — já que isso não existe —, mas uma resposta digna ao desastre. Lula mobilizou com rapidez a máquina federal e a colocou a serviço do Estado. O decreto de calamidade já está aprovado. Os Três Poderes se uniram, sem tirar das mãos do governador Eduardo Leite a coordenação geral da operação. Afinal, não se decretou intervenção federal, não é mesmo? A extrema-direita bolsonarista, incluindo parlamentares, não cessou um só minuto de produzir "fake news". Conhecemos desde a pandemia, na sua plenitude, o respeito que essa gente tem pelos vivos e pelos mortos. A dor dos outros não importa. Infelizmente, a estupidez saltou o muro das redes sociais e foi parar, por intermédio de algumas penas e de algumas vozes, na imprensa. Que tenham suas restrições e reservas ao governo Lula, vá lá... Que decidam fazer oposição sistemática à gestão, isso também não é novo. O que incomoda, aí sim, e constitui sintoma grave de uma degeneração é a omissão de informações e a distorção miserável dos fatos. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo