O Rio Grande do Sul nem chegou à fase de contabilizar os efeitos da tragédia. A razão é simples. Os desastres ainda estão em curso, o que só faz aumentar a perplexidade. Os brasileiros — e os gaúchos em especial — buscam o fio da esperança, aquela notícia que anuncia o começo do fim do desespero, quando, então, saímos de uma espécie de transe de malignidades. Até agora, nada! O nível do Guaíba pode aumentar de novo em razão da volta das chuvas no Vale do Taquari; a frente fria deve inverter o sentido dos ventos no estuário da Lagoa dos Patos e dificultar o escoamento da água para o mar; a maré vai subir... A dor parece não ter fim. Mas uma hora passa. E como será no ano que vem? E até o fim desta década? E nas seguintes?

Por enquanto, confesso, não estou muito otimista, não. O que venho observando sobre o assunto — para além do atendimento aos desabrigados com dinheiro de emergência, medidas de crédito, providências para o adiamento do pagamento de impostos e da dívida do estado— parece anunciar que há uma disposição enorme em setores consideráveis do país para que se continue a fazer a coisa errada. Por que digo isso?