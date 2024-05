O governo escolheu Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, como titular da chamada "autoridade federal" para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Um oposicionista como o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), do mesmo partido de Eduardo Leite, governador do Estado, reclamou e disse que a decisão é uma "excrescência". É mesmo? Por quê? Pimenta é gaúcho e tem a confiança de Lula. Não custa lembrar que essa espécie de "Ministério Extraordinário" deve durar de quatro a seis meses e atuará como o braço e a voz do chefe do Executivo para a questão. Então ficamos assim: o deputado tucano e oposicionista critica o presidente por ter escolhido para um cargo de confiança um aliado e ministro, que também é deputado, mas petista. Perceberam?