O que sobra de má vontade de alguns setores da imprensa com o governo Lula — que vaia até aplauso a documentário sobre o presidente — sobre de boa-vontade com Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, embora este diga coisas do arco da velha. Mas o faz, já demonstrei, sempre escandindo sílabas, com vagar, o que aparece emprestar ao pensamento certa profundidade.

A sua tese sobre o adiamento das eleições no Estado é do balacobaco. Não se referiu a eventuais dificuldades técnicas ou à falta de segurança nas urnas. Não. Ele preferiu, vamos dizer, o "Argumento Zelensky": não é hora para o poder mudar de mãos. Nas aspas publicadas pelo Globo:

"Ainda é um pouco cedo, mas também não vai poder retardar muito essa discussão. Junho já é um momento pré-eleitoral e em julho se estabelecem as convenções. É um debate pertinente. O Estado estará em reconstrução, ainda em momentos incipientes, em que trocas de governos municipais podem atrapalhar esse processo. O próprio debate eleitoral pode acabar dificultando a recuperação.".