O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está de mudança para o PL. Dava-se como certo que iria acontecer. Não se sabia quando. Segundo Valdemar Costa Neto, presidente do partido, Tarcísio deixa o Republicanos antes ainda das eleições municipais. Um segredo de Polichinelo: trata-se de mais um passo na construção da sua candidatura à Presidência da República — e, não menos evidente, ele se apresenta como o herdeiro político de Jair Bolsonaro, embora isso não possa ser dito acima de determinado volume porque, para todos os efeitos, o ex-presidente aposta que pode reverter a sua inelegibilidade. Alguma chance de que isso possa acontecer? Abaixo de zero. Mas é preciso alimentar a mística para que se mantenha unida a tropa nas redes e fora delas. Uma nota a propósito, antes que siga: os bolsonaristas querem condicionar seu apoio a um nome para o comando da Câmara que se comprometa com a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, condição que ainda não atinge o dito "Mito", mas atingirá. O texto tem de ser encaminhado por projeto de lei e pode ser aprovado por maioria simples. Ainda que acontecesse, o presidente da República poderia vetá-lo — e o veto só pode cair por maioria absoluta. Ainda que tudo acontecesse até esse ponto, como sonha a extrema-direita, o STF certamente derrubaria a aberração porque se trataria de uma evidente interferência de um Poder em Outro. Nesse caso, o Legislativo estaria se colocando como revisor de decisões do Judiciário, usando a anistia com óbvio desvio de finalidade. Há uma questão adicional: Bolsonaro está inelegível até 2030 em razão de um julgado do TSE. Seria preciso conspirar para patrocinar duas anistias: uma contra o STF e outra contra a corte eleitoral. Não passará.