Justiça boa, com alguma frequência, é aquela que decide segundo o gosto do opinador ou, eventualmente, o seu interesse. O bolsonarismo levou o Poder Judiciário para o banco dos réus, no tribunal das redes sociais, e alguns desses "juízes" chegaram ao Congresso Nacional. Para esses valentes, "justo" é tudo aquilo que é útil a seus desígnios, ou, então, se está diante da obra do inimigo. Esta segunda, convenham, deu motivos de sobra para que se exercitasse tal primarismo. Vamos ver. O TSE recusou por unanimidade um recurso do PL e do PT contra a absolvição do senador Sérgio Moro (União-PR), que havia sido absolvido pelo TRE-PR numa ação por abuso de poder econômico na disputa pelo Senado. Os ministros Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Gallotti e Alexandre de Moraes seguiram o voto do relator, Floriano de Azevedo Marques, para quem inexistiam provas irrefutáveis de que aquele crime eleitoral tenha sido cometido, ainda que fazendo restrições ao comportamento do então pré-candidato. Também Cármen considerou que o agora senador não foi um exemplo de "conduta ética".