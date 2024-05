Jair Bolsonaro sabe que não há a menor possibilidade de ele recuperar a elegibilidade no TSE ou no STF, mas tem de insistir para aquecer a sua tropa. A mais recente diatribe, mas não a última, consistiu em apelar ao TSE para que despachasse um Recurso Extraordinário ao STF no caso da condenação à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nos eventos de 7 de Setembro de 2022. Alexandre de Moraes recusou a admissibilidade neste sábado. A defesa, agora, vai apelar diretamente ao Supremo. E não vai conseguir de novo. Então para quê? A tática é a seguinte: quanto mais "nãos" levar, mais pode acusar perseguição, para delírio compungido de seus fanáticos. Lembrem-se: essa é a segunda condenação do ex-presidente no gênero. Elas não se somam. Para que não possa concorrer, basta uma. E a primeira é aquela relativa ao evento com os embaixadores. Nesse caso, todos os recursos já se esgotaram. Assim, ainda que viesse — e o risco de acontecer está bem abaixo de zero — a ser bem-sucedido no pleito relativo ao 7 de Setembro, restaria o outro impedimento.