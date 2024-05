É espantoso o que se viu na sexta passada, e quase não se deu um pio na imprensa. Roberto Campos Neto, o autônomo presidente do Banco Central, participou, na Fundação Getúlio Vargas, de um evento em homenagem a Affonso Celso Pastore — que já ocupou a sua cadeira e morreu no dia 21 de fevereiro, aos 84 anos — e fez considerações que contribuíram para alimentar o pessimismo com a economia e para aumentar imediatamente os juros futuros. É um escracho. Campos Neto tem falado ultimamente mais do que o homem da cobra. Vacilou, e lá está ele num seminário, a exemplo daquele de 17 de abril, em Washington, quando antecipou que, por ele, mandaria às favas a palavra do BC e defenderia uma queda menor da taxa de juros, não o 0,5 ponto que havia sido anunciado. E assim se fez, como sabemos, por 5 a 4.