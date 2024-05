Está em todo canto que a manutenção do veto de Jair Bolsonaro à lei que punia as "fake news" eleitorais representa uma vitória do ex-presidente e uma derrota de Lula. Sem dúvida, a tese bolsonarista vingou. Pergunto: quem perdeu? "Ora, Reinaldo, se as lideranças do governo tentaram derrubar o veto e só conseguiram 139 votos, havendo nada menos de 317 pela sua manutenção, fica claro quem ganhou e quem perdeu". Na exata medida em que Lula está afinado com os valores democráticos, então, com efeito, ele foi mesmo derrotado. Em companhia do pacto civilizatório.

Que coisa! A criminalização de "fake news" eleitorais era parte do pacote que transferiu, com correções e atualizações, disposições da extinta Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. O Título XII do CP, introduzido pela Lei 14.197, de 2021, trata "DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO". Nesse conjunto, por exemplo, encontram-se os Artigos 359 L e M, que punem, respectivamente, tentativa de abolir o estado de direito e de dar golpe de Estado. São duas das principais imputações por que respondem os criminosos do 8 de janeiro e que também colhem o próprio "Mito".