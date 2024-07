Biden à nação: os EUA entre a esperança e o ódio, o avanço e o retrocesso O presidente Joe Biden fez na noite de ontem o prometido pronunciamento sobre a sua decisão de desistir da corrida pela reeleição. Estava no Salão Oval e começou evocando a memória de antecessores que fizeram história: George Washington, Abraham Lincoln e Franklin Roosevelt. De cada um, disse ter aprendido uma lição. Afirmou que servir ao povo americano foi a honra de sua vida, que os Estados Unidos vivem um ponto de inflexão e que o país precisa fazer uma escolha. Leiam:

"Deixei claro que acredito que a América se encontra num ponto de inflexão, num daqueles raros momentos na história em que as decisões que tomamos agora determinam o nosso destino, o da nossa nação e o do mundo nas próximas décadas. A América terá de escolher entre avançar ou retroceder, entre a esperança e o ódio, entre a união e divisão. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo