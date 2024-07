Defendi, no começo desta quarta, com muita ênfase, no "Olha Aqui", no UOL, e também em "O É da Coisa", na BandNews FM e no BandNews TV, que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) suspendesse o envio de observadores para a eleição da Venezuela no domingo. E foi o que tribunal, sob a presidência da ministra Cármen Lúcia, fez na noite desta quarta. Parece-me o óbvio. Até porque há sinais consistentes de que o ditador Nicolás Maduro prepara uma nova fraude sobre a já existente. Gente decente não coonesta arruaceiros.

O TSE já havia desistido da empreitada, mas voltou atrás. Depois do ataque do tiranete sanguinolento ao sistema eleitoral brasileiro, ecoando as acusações sem fundamento que por aqui fazem os fascistas nativos, seria um despropósito a Justiça Eleitoral brasileira atuar como "observadora" da votação. Se o tribunal não é, como quer herdeiro de Hugo Chávez, digno de confiança, iria lá para observar o quê? Estar-se-ia ou diante de um paradoxo ou de uma armadilha. Se atestasse lisura em caso de vitória do governo, como lisura teria havido se o próprio ganhador desqualificava o avaliador? Se reconhecesse o triunfo da oposição, o tirante acusaria uma conspiração.