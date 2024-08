Joias: Voto do TCU sobre Lula não livra a cara de Bolsonaro na PGR e no STF Pois é... Eu já tinha sugerido ao presidente Lula que repassasse ao patrimônio público, ou sei lá, doasse a alguma ONG respeitável o relógio Cartier que ganhou da própria empresa em 2005, durante viagem à França. E até observei que não estava obrigado a fazê-lo, mas que seria o mais prudente porque obviamente o caso seria manipulado pelo bolsonarismo. E foi o que se viu nesta quarta no TCU. Ah, sim: diga-se de cara para não deixar aflito o leitor: o que se vota na corte de contas não vincula decisões do Procuradoria-Geral da República ou do STF. Assim, é cedo para Jair Bolsonaro comemorar. Ficou confuso? Explique-se. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo