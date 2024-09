Deputado do PL -- e do PL do estupro -- usa emenda para chantagear eleitor Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), deputado e pastor, se vende como um severo moralista. Não há causa em defesa do que ele entende ser a família brasileira ou o cristianismo que não abrace. É tudo de um reacionarismo formidável. É a principal voz de Silas Malafaia na Câmara. Ganhou fama nacional — e internacional — por ter patrocinado o que ficou conhecido como "PL dos estupradores". Sabem como é... De tal sorte é uma pessoa reta que seu coração não amolece nem diante da mulher estuprada que fez um aborto. Quer mandá-la para a cadeia por homicídio, com pena superior às aplicadas cotra... estupradores! O homem também é um entusiasta, como seu líder espiritual, do impeachment de Alexandre de Moraes. Se tivesse de explicar qual foi a transgressão praticada pelo ministro a ponto de merecer tal punição, ele, por óbvio, não saberia. Está naquela categoria dos convictos, para os quais os fatos não têm muita importância. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo