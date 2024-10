Os bruxos e as bruxas vão se jogar no caldeirão: Moody's eleva nota do país A agência de classificação de risco Moody's colocou o Brasil a meio degrau do chamado "grau de investimento". Vamos ver. Se você quiser uma amostra do apocalipse, não vai passar vontade. Basta se dedicar à leitura de parte considerável do jornalismo econômico, notadamente os colunistas enfezados — que contam sempre, na sua lista de consultores, com operadores de mercado de empresas de nomes esquisitos, algumas fundindo inglês, latim e idiomas ocultos —, que tentarão provar que o Brasil é governado por um idiota presunçoso e por um ministro da Fazenda cheio de esperanças vãs. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo