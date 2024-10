Um temporal intenso e curto na sexta, e lá estavam milhões de paulistanos sem luz. Na noite deste domingo, ainda eram 900 mil pessoas. A concessionária Enel diz que deve restabelecer a energia até esta segunda, mas não parece haver assim tanta certeza. Com o "EsgoteX" de volta, os reaças resolvem se unir para culpar Lula, acreditem!, pelo problema. Mas por que ele, que não curte privatização nem de parafuso? Ah, porque a legislação e a agência, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que regulam o setor são federais. Se são... É um despropósito! Fica parecendo que o presidente pode dar um murro na mesa e tomar a antiga Eletropaulo de volta, que foi fragmentada para ser vendida aos pedaços. A cada vez que leio algo a respeito, lembro o espetáculo indecente que foi a venda do controle da Eletrobras no governo Bolsonaro-Guedes, que mereceu panegíricos encantados da extrema-direita, da direita e da tal "mídia". Para evitar qualquer "ingerência" na empresa, o governo federal — na verdade, a União — restou com 43% das ações, mas com representação no Conselho de apenas 10%. Um escracho e um acinte. Obviamente não se tem notícia de que, no setor privado, um acionista aceitasse tal sub-representação. Trata-se de uma espécie de terceirização do Estado e do bem público. O governo Lula reagiu, levando porrada de "sedizentes" liberais, e o caso ainda está "sub judice" no STF.