Cuidado, petistas! Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está lendo direito as forças em disputa na sociedade e está antecipando o jogo. De bobo, não tem nem o andado. É um animal político. Mas tem um problema: foi trazido à vida por outro — no caso, um animal da antipolítica. Vamos explicar tudo. Há no ar bem mais do que fios em curto-circuito. AS DIREITAS EM BUSCA DE UM CONDUTOR

Se o retrato do Datafolha expressar a verdade deste momento, o governo do presidente Lula conta com 36% de ótimo e bom na avaliação dos brasileiros, 32% de ruim e péssimo e 29% de regular. São os mesmos números de março do ano passado, na margem de erro: respectivamente, 38%, 30% e 29%. Sob certo ponto de vista, há razão para comemorar. Dada a guerrilha travada pelas extremas-direitas -- talvez se deva por um tempo empregar o substantivo composto no plural --, os números são bons. Dada a boa gestão, nem tanto. Fato: aquele terço que nunca vota no PT está ali. Aquele terço que sempre vota -- chegou a diminuir de tamanho, mas voltou ao leito, o que os analistas reaças jamais perceberão porque muito ocupados em decretar a morte do partido -- também. E há o terceiro terço que pode fazê-lo ou não.