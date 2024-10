Que coisa, né? Não tendo outro momento do dia ou da noite para falar com Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tinha de marcar um papinho com o alcaide justamente no horário em que haveria o debate promovido por UOL/Folha/RedeTV! entre o chamado "incumbente" e Guilherme Boulos, do PSOL. O evento estava previsto para as 10h30.