Enquanto era presidente da República, Jair Bolsonaro se dedicava a organizar manifestações de caráter golpista contra o Supremo, a combater a vacina e a atacar a imprensa. Nos folguedos para incitar a caserna contra os civis, chegou a discursar em frente ao QG do Exército, em Brasília, no dia 19 de abril de 2020, a um público que pedia um novo AI-5:

"Eu tou aqui porque acredito em vocês. Vocês tão aqui porque acreditam no Brasil. Não vamos negociar nada. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer sua parte para que possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. O povo no poder. Fazer tudo o que for necessário." A retórica fascista não muda desde que o primeiro fascista deu o primeiro suspiro como... fascista. Pouco mais de um mês depois, em 28 de maio, reagindo a uma operação da PF contra criminosos que eram seus aliados, lançou um grito de guerra:

"Acabou, porra!".