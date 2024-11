Se o direito à opinião é um bem universal, então já passou da hora de dar a palavra a Marcola, coitado! Chega de apanhar calado, não é mesmo? Se um dia alguém o fizesse — ou o fizer (estamos num tempo em que tudo parece possível), certamente seríamos (ainda seremos?) brindados com uma catilinária contra o sistema judicial brasileiro; contra o modo como se opera a repressão ao crime; contra as desigualdades sociais e as elites políticas que dão de ombros para as mazelas brasileiras; contra a falta de assistência às famílias dos presos... E é bem possível que alguns dos apontamentos que o chefão do PCC fizesse (ou fizer?) até poderiam (poderão?) encontrar amparo na realidade. Neste domingo, Jair Bolsonaro assinou — seria um exagero dizer que escreveu — um artigo na Folha. O texto apela ao modo imperativo no título: "Aceitem a democracia". Deve-se entender que o alvo de sua ordem ou exortação não são seus seguidores, uns democratas congênitos!, como sabemos, mas aqueles que resistem à sua peculiar maneira de exercitar o regime das liberdades públicas, sob o império da lei.