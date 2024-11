O ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu assinar a obra do terrorista Francisco Wanderley Luiz. Anda ouvindo maus conselheiros, mas não serei eu a me apresentar para orientá-lo nos círculos do inferno. Já me basta combater essa estupidez da suposta "polarização". Entre democratas e fascistas, é isso? Não por acaso, os fascistas passaram a falar em "pacificação". A reação do ex-presidente nas redes sociais aos eventos protagonizados por "Tiü França" impressiona pela parvoíce. Está perturbado. Viu ruir uma construção mental. Parece que tinha começado a acreditar na fantasia da anistia, desde sempre impossível.