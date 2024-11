O ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, não voltou para a cadeia por um triz. Mas a espada de Dâmocles continua sobre a sua cabeça. Vacilou, o fio se rompe e pimba! Aos 45 anos, ele tem muito mais tempo a não ser perdido do que Jair Bolsonaro, que está eleitoralmente liquidado e será preso. O ministro Alexandre de Moraes decidiu ele próprio tomar o depoimento do tenente-coronel. A PF havia chegado à conclusão de que o militar escondia o jogo, omitia informações e, em certa medida, usava os investigadores para perscrutar o que sabiam ou não os investigadores, passando, eventualmente, instruções a terceiros. Afinal, é um especialista em contrainteligência. Cid iria voltar para a prisão, e sua delação seria tornada sem efeito. Por ora, no entanto, o acordo segue em vigência, e ele continua em casa, com medidas cautelares. Tradução: o delator realmente colaborou. Jair Bolsonaro, Braga Netto e outros golpistas devem estar agora mais apreensivos do que antes. O fato é que Moraes considerou o seu depoimento satisfatório.