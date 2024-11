Um espectro ronda o jornalismo e ameaça o dicionário: o emprego impróprio do adjetivo "suposto" e do advérbio "supostamente". E isso induz a uma agressão também à gramática. Leiam ou ouçam as reportagens de praticamente todos os veículos: há uma pletora de "suposto" e "supostamente", com seu modo e tempo verbais SUPOSTAMENTE compatíveis: o futuro do pretérito composto do indicativo. Nota: registre-se aqui o uso adequado do "supostamente"