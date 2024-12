No dia 8 de janeiro de 2023, a invasão das respectivas sedes dos Três Poderes foi transmitida ao vivo, "do lado de dentro", pelos golpistas. Enquanto depredavam os prédios, materializando o intento de destruir as instituições, faziam pregações explícitas em favor da deposição de Lula e exigiam uma intervenção militar. As redes serviram ainda para aglutinar os ocupantes das áreas adjacentes aos quartéis. Elas eram o principal instrumento do, por assim dizer, "ânimo da tropa". As 884 páginas do inquérito do golpe evidenciam não haver um hiato entre o "putschismo" de Jair Bolsonaro e os, vamos dizer, "insurgentes" contra a democracia. Ao contrário: os golpistas graúdos tinham o controle do movimento. O general Mário Fernandes chegou a tratar da questão com o próprio Bolsonaro, como relata a Mauro Cid.

As redes, obviamente, sabiam de tudo. Não era necessário que um juiz determinasse, num domingo, que a transmissão fosse interrompida, por exemplo, para que percebessem que as plataformas haviam se transformado em instrumentos para o cometimento de crimes graves. Tanto pior quando conhecemos a lógica a que servem os algoritmos. As campanhas de ódio engajam — e, pois, remuneram muito mais o promotor do desatino, mas também o potentado que abriga a página ou o perfil. Não existem nem almoço nem hospedagem gratuitos. Não se trata de uma simples parceria. Há, de fato, sociedade na distribuição dos benefícios financeiros.