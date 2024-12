Olhem a que estágio miserável chegou a política. O Congresso chantageia o país a céu a aberto. Põe a faca no pescoço dos brasileiros e diz: "Ou as emendas ou a vida". Valentes parlamentares — não todos, é claro! — ameaçam a estabilidades, apostam no impasse, exigem que a Constituição seja violada, cobram que uma decisão unânime do Supremo seja ignorada e, parafraseando Tarcísio de Freitas, anunciam: "Não estamos nem aí..." A recompensa pela pistolagem é boa. Fala-se aqui de muitos bilhões.