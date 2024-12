Já escrevi ontem aqui e reitero: o governo está sendo vítima de chantagem a céu aberto promovida pelo "regime sequestrista". É mentira que jabuticaba e besteiras só existam no Brasil. Uma e outra coisa se espalham países afora — mais a besteira do que a jabuticaba. Mas é certo: o "sequestrismo" como um regime de governo, ah, isso é coisa nossa, como a pororoca do Amazonas. Com uma diferença: o fenômeno natural é uma lindeza; o político é coisa de organização criminosa. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, disse ontem que ainda não há maioria para aprovar o pacote de corte de despesas do governo. Atribuiu a dois fatores: ao mérito das propostas e ao descontentamento dos sequestradores com as exigências que o ministro Flávio Dino, do STF, teria imposto para a liberação de emendas.