Lá vou eu furar mais uma vez as minhas férias, conforme o prometido... O ministro Flávio Dino, do STF, provocado por uma petição do PSOL, submeteu a sem-vergonhice das emendas à luz do sol. Dino já produziu três, a esta altura, "documentos históricos" sobre a questão: a decisão de 14 de agosto, quando suspendeu pela primeira vez a execução das emendas; a de 2 de dezembro, quando liberou o pagamento sob algumas condições, e a de 23 de dezembro, quando voltou a suspendê-lo.