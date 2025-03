As defesas são retaguarda do golpe, ou golpe é "ultima ratio" das defesas? As respectivas teses dos principais denunciados pela Procuradoria Geral da República por tentativa de golpe de estado e outros crimes a esse relacionados estão devidamente expostas pela imprensa, onde, convenham, têm recebido enorme destaque. Há até os que se converteram em verdadeiros setoristas do abençoado "direito de defesa", de que este escriba é entusiasta. É pena que não tenham feito o mesmo durante a Lava Jato! Alguns propagadores das negativas de Jair Bolsonaro, Braga Netto e golpistas menos cotados atuaram, então, como auxiliares da força-tarefa e ajudaram a pavimentar o caminho para o abismo. E, por óbvio, não estou associando a prática de "lawfare" daqueles dias com o devido processo legal de agora. Convém lembrar que o Código Penal pune a tentativa de romper a ordem, não o rompimento propriamente, hipótese em que os golpistas estariam a nos encarcerar ou matar sem chance para o contraditório. Vemos os advogados dos denunciados a exercer livremente o seu ofício, numa prova de que seus respectivos clientes foram mesmo derrotados — ou não os teriam contratado —, mas preservaram o direito de se defender e, por isso, os contrataram. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo