Há coisas que têm lá a sua graça involuntária... Há "analistas" por aí incapazes de apontar um acerto que seja de Lula. Não enxergam virtudes nem no crescimento da economia, que seria fruto da equivocada escolha do presidente pela "gastança", o que é absoluta e escandalosamente indemonstrável. Reconhecer uma só virtude que fosse no governo corresponderia à renúncia ao posto de "vanguarda" da resistência. Mas "resistência" exatamente a quê? Se o analista está impedido de distinguir o que presta do que não presta, já não se está mais no terreno da análise, mas da militância político-ideológica travestida de objetividade. Tomem-se como exemplo os quilômetros de textos que se produziram não "sobre", mas "contra" a indicação da deputada Gleisi Hoffmann (PR), que presidia o PT até a semana passada, para a Secretaria das Relações Institucionais, substituindo Alexandre Padilha, que migrou para a Saúde. Voltarei ao ponto específico daqui a pouco, depois de algumas outras considerações. Lula venceu cinco das nove eleições diretas pós-redemocratização, duas delas por intermédio de Dilma Rousseff: 2002, 2006, 2010, 2014 e 2022. O PT disputou o segundo turno em dois desses pleitos — 1989 e 2018 — e ficou em segundo lugar nas duas jornadas em que o adversário, FHC, sagrou-se vitorioso no primeiro turno: 1994 e 1998. Essa academia de sábios que tratam o líder petista com tanto desdém deveria, quando menos, ter um tantinho mais de modéstia. Revirem os arquivos: a morte política de Lula e do PT foi tonitruada na segunda vitória de FHC, em 1998, e, muito depois, em 2005, à esteira do chamado "escândalo do mensalão". O terceiro réquiem se deu com a prisão, em 2018. Objetará alguém com aquela sabedoria que era graciosa no Conselheiro Acácio: "Mas as circunstâncias eram outras..." Bem, dizer o quê, sem querer incorrer no "obvialismo" do Conselheiro? As circunstâncias de cada ocorrência sempre são específicas, particulares e irrepetíveis.