O jogo de Jair Bolsonaro está jogado nos domínios do seu reino. Se ele fosse um cara fofo, a gente poderia ver o reizinho de "O Pequeno Príncipe", a mandar em seu planetinha, embora aquele fosse solitário, e o dito capitão, admita-se, nem tanto. Fosse uma alma profunda, seria como "o rei de um país chuvoso", aquele, do poeta... Mas é quem é. Se admite que não será candidato, torna-se irrelevante e será rifado. Porque assim são as coisas. Seu poder lhe é conferido por seus fanáticos, que fazem o que ele quer e lhe garantem poder, fama e, como se sabe, fortuna. E, assim, ele mantém Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, na rédea curta. Ambos participaram nesta terça da abertura do 14º Salão Nacional e Internacional das Motopeças, em São Paulo. Bolsonaro Afirmou:

"Tarcísio tem um grande futuro político aqui no Brasil. É um tremendo de um gestor. Eu só tenho elogios para falar para ele. Mas ele sabe que ele é um pouco mais novo do que eu, né? Nós dois seremos candidatos. Ele vem para a reeleição e eu para Presidência. Eu não aparecer como candidato é uma negação à democracia".