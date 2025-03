O governo dos Estados Unidos confirmou ontem a noite que entra em vigor hoje a tarifa de 25% sobre aço e alumínio, o que afeta Brasil, Canadá e outros países. Não há exceção. Não prosperou a tentativa do Brasil de negociar uma cota de exclusão. Donald Trump não está disposto, até agora, a poupar nenhum aliado, e foi ele próprio a dizer que os amigos podem, às vezes, ser mais prejudiciais do que os inimigos... Não faltam sinais, dados pela própria economia americana, de que está no caminho errado. Em menos de dois meses de mandato — e ele está seguro de que fez os primeiros 30 dias mais fabulosos da história americana, com suas ordens executivas a perseguir imigrantes e trans —, os tais agentes econômicos foram da euforia ao pânico. Enquanto isso, o velho arruaceiro se junta a um multibilionário com traços salientes de psicopatia para fazer gracejos sobre a Tesla, aquela que ganhou US$ 700 bilhões em Bolsa com a eleição e perdeu outro tanto... Isso é um emblema do que o novo governo está fazendo com os mercados.