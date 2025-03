Coitado de Volodomyr Zelensky! Hoje eu estou virado no Machadão, o de Assis. E me ocorre uma fala de Estácio em "Helena", quando diz ao interlocutor: "Perdi tudo, padre-mestre". Vamos ver. Parece evidente que, na rodada de negociações na Arábia Saudita, o que ficou realmente acordado é que Estados Unidos e Rússia dividirão o espólio da Ucrânia. Trump vai cobrar os minerais das chamadas "terras raras", a um preço que pode superar o que os americanos investiram na guerra, e Vladimir Putin ficará com a Crimeia e com os territórios que conquistou a leste do país vizinho. Restará a Zelensky tentar convencer os seus de que foi um baita negócio. Não vai. Quando o troco acabar, estará liquidado politicamente.