Se não houver nenhuma atrapalhação, vamos acompanhar, o governo Lula lançou ontem um programa poderoso, desde que usado com prudência. O empréstimo consignado, com desconto em folha, agora para empregados do setor privado, pode contribuir para baratear o crédito, uma das formas de se exercitar, sim, a democracia, como lembrou o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Em meio a tanta coisa relevante, no primeiro dia de vigência das Tarifas de Trump contra o Brasil, uma fala do presidente chamou a atenção da imprensa e despertou a reação do esgoto moral bolsonarista. Chegarei lá.

Num dado momento, Lula resolveu exaltar a sua relação com o Congresso e afirmou o seguinte:

"E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer uma relação com vocês -- E POR ISSO EU COLOQUEI ESSA MULHER BONITA PARA SER MINISTRA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS --, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não! Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania deste país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. É assim que nós vamos reestabelecer a nossa relação".