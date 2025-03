O noticiário desta quinta, no que diz respeito ao processo da tramoia golpista, passa a falsa impressão de que algo de extraordinário e formidável aconteceu. Será? O que se tem é nada menos do que um ritual em que cada um cumpre o seu papel. Alguns seguem o que determinam leis e regimentos; outros caminham segundo a sua natureza, a desacreditar os Poderes e, ainda que pareça incrível, continuam a praticar golpismo, só que por meios mais oblíquos. Explico tudo. Paulo Gonet, procurador-geral da República, pouco dado a eventos buliçosos, defendeu junto ao Supremo que a Primeira Turma do tribunal decida se Jair Bolsonaro e mais sete denunciados do, digamos, núcleo duro da tramoia golpista — Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto — devem ou não se tornar réus. As objeções à denúncia apresentadas pelas respectivas defesas não convenceram aquele que representa o órgão acusador a desistir da denúncia.