Jair Bolsonaro liderou neste domingo um fiasco no Rio, como todos viram. O Monitor Debate Político e o Datafolha divergem sobre o número de manifestantes: o primeiro aponta 18,5 mil pessoas, o outro, 30 mil. Os organizadores da patuscada prometiam arrastar um milhão. Ambos explicam seus critérios técnicos. Sem expor critério nenhum, a não ser agradar ao governador Cláudio Castro (PL), a PM do Rio anunciou 400 mil num espaço em que, estivesse lotado e com densidade máxima, caberiam 175 mil. A mentira aumenta o vexame, não o público. É um absurdo meter um órgão de segurança nessa história. Mais um. Para o ex-presidente, o evento foi contraproducente de diversos modos. Qual era mesmo a pauta? Anistia aos golpistas e, como se sabe, ao próprio "Mito" — o que compreende o ataque ao Supremo e a Alexandre de Moraes, como se viu — e o "Fora Lula 2026". De olho no noticiário; na, por assim dizer, "crônica política" — que hoje conta até com a Polícia de Adjetivos —, no "pesquisismo" e na fidelidade dos bolsonaristas, os organizadores do ato certamente esperavam uma avalanche de gente. Bem, não aconteceu.