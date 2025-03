Como é aquele clichê? Se o jabuti está em cima da árvore, não chegou lá sozinho. Mais um? Tem caroço nesse angu. O anúncio patético do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que decidiu ficar nos EUA, talvez com pedido de "asilo", tem de ser pensado por aquilo que encerra e por aquilo que anuncia. Nas redes, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o suposto moderado governador de São Paulo, se solidarizou com o "brother". Publicou uma foto da dupla com a mensagem: "Força, @BolsonaroSP! Conte sempre com o meu apoio". O que isso quer dizer? Que a extrema-direita decidiu antecipar o jogo. Ninguém está a perseguir Eduardo. Ele não é, por exemplo, um dos denunciados pela PGR. Com efeito, tem passado mais tempo nos EUA do que no seu país, a conspirar abertamente contra o STF, ainda que argumente que o alvo é apenas Alexandre de Moraes. Mesmo que fosse, seria uma agressão à instituição. O dito "Zero Três" tem, de fato, interlocutores na extrema-direita americana. As razões alegadas pelo deputado para se mandar são falsas. Isso implica o abandono de algumas estratégias.