O pleno do Supremo concluiu ontem o julgamento dos agravos sobre impedimento de ministros do Supremo para atuar nos processos que dizem respeito a golpistas. Os únicos votos parcialmente divergentes foram os do ministro André Mendonça. Para lembrar: os defensores de Jair Bolsonaro queriam tirar do julgamento Flávio Dino e Cristiano Zanin alegando que já haviam processado o ex-presidente. Os de Mário Fernandes pediam o afastamento de Dino porque era o ministro da Justiça quando houve o 8 de janeiro. Besteira ignorada. Os de Braga Netto alegaram que Alexandre de Moraes é, na verdade, suspeito para relatar o processo, o que se teria evidenciado com a divulgação da delação de Mauro Cid. Mendonça votou contra o impedimento de Zanin, seu único acerto, notando que ele atuou tão-somente como advogado em causas contra Bolsonaro. Escreveu:

"A subscrição, como advogado, de uma notícia-crime e de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ainda em 2022, não configura, por si só, a hipótese de impedimento." Nos demais casos, ou acolheu argumentos ou atuou de ofício — fazendo, no caso, o que a defesa queria, mas com outros pressupostos. Suas posições foram esmagadoramente derrotadas, como já se disse, mas me parece que o ministro transita por territórios muito perigosos.