Ah, não, queridos! Eu não tenho nenhuma apuração de bastidores sobre o que Jair Bolsonaro disse ou pensou diante do espelho quando se fez o anúncio de que Eduardo (PL-SP), o filhote deputado, sócio de uma holding nos EUA, que faz não entendi o quê, decidiu ficar no Texas. Qualquer coisa que ele me dissesse em "on", para ser publicada, seria só parte de uma estratégia, que teria de ser desvendada, ou eu não a publicaria porque isso é trabalho de assessor de imprensa. Um "off" com ele não rolaria... Eu jamais recorro à fórmula "fulano disse a interlocutores"... Eu a considero ridícula: se não falou comigo, por que eu confiaria em "interlocutores", caso existissem? Adiante. Não estou aqui a desconfiar ou a mangar da apuração de ninguém, mas me permitam dizer uma coisa: essa gente — a família nuclear e agregados — pode ser ignorante, estúpida, grosseira, inculta, cafona, truculenta, reacionária, obscurantista, leviana, retrógrada, golpista, biscateira (e eu poderia passar horas aqui a listar adjetivos), mas nunca se deve partir do pressuposto de que seja burra. A suposição de que inexista um núcleo decisório familiar, de que ninguém mais participa, além e pai e filhos — até Michelle está fora (e tendo a crer que Jair Renan também, por motivos eloquentes) —, parece-me uma bobagem formidável.