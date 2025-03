Tolices: punir por pichar estátua com batom? Golpe é pior do que homicídio? Se alguém pergunta se faz sentido condenar alguém a 14 anos de cadeia porque pichou uma estátua com batom, dizer o quê? Só resta apelar a máxima para os casos em que o debate está fora de lugar: inexistem respostas certas para perguntas erradas. Num país notavelmente violento, especialmente contra os que menos têm — os direitos igualmente distribuídos vão se desigualando na prática a depender da renda e da posição social —, é compreensível que se apelem a falsos contrastes para expressar contrariedades, contraposições, perplexidades. Mas há as pessoas que pertencem a entes que têm o dever — se não é exatamente legal, é ao menos ético — de ir além dos paradoxos aparentes para chegar ao "é da coisa", como escreveu Clarice Lispector. E a imprensa está entre esses entes. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo