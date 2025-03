O STF realiza hoje a primeira sessão para decidir se recebe a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra Jair Bolsonaro e um lote de sete outras pessoas, todas acusadas de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A votação da admissibilidade, por si, já pode ser considerada histórica. Nos 40 anos de democracia, é a primeira vez que o tribunal decide se pessoas se tornam rés por crimes dessa natureza. Vivemos dias complexos. A ida de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas a um podcast, com participação remota de Eduardo Bolsonaro, traz notícias de um abismo. Como as palavras fazem sentido, pode-se afirmar: houve até ameaças. Vamos ver. Nesta segunda, véspera do início desse juízo de admissibilidade da denúncia, o ex-presidente e o governador de São Paulo compareceram ao podcast "Inteligência Ltda.", conduzido por Rogério Vilela. O evento foi utilíssimo para dar conta do hospício ideológico em que vive a extrema direita e para evidenciar para onde pode caminhar o país caso se cumpra o projeto de parte da elite brasileira: eleger Tarcísio. Vamos ver.