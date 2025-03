Pois é... Até os que, a exemplo dos jornalistas que acompanham a política, têm a atenção e o olhar treinados para determinados temas, como a defesa das instituições — sim, há os espíritos de porco que, sob o pretexto da pluralidade sustentam que também isso está em debate —, correm o risco de se esquecer da gravidade de determinados fatos. De tal sorte, nesta era das redes e de ascensão da extrema direita fascistoide, estamos expostos a absurdos que nossa percepção pode acabar ficando um tanto embotada, a exemplo daquela história falsa, mas que serve de ilustração, segundo a qual o sapo se deixa matar na água quente, sem reagir, se a temperatura for elevada aos poucos. Não é para testar, claro! — deixem os sapos em paz —, mas isso é mentira. Se tiverem condições, eles se mandam. Pudessem contar histórias, talvez fossem os batráquios a dizer: "Esses humanos vão se acostumando com tudo, inclusive com a rotina de discursos e práticas golpistas".