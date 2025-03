Bolsonaro encontra o destino que escolheu; Trump elogia eleições no Brasil Esta terça não começou nada bem para Jair Bolsonaro. E terminou mal. Até Donald Trump desmoralizou a sua pregação. Eduardo, o ainda deputado brasileiro PL-SP), ora licenciado, "refugiado" nos EUA para denunciar Alexandre de Moraes, vai ter de dar um pito no presidente americano: "Assim você não me ajuda". E é claro que a quarta não será nada animadora para o ex-presidente, cujo destino não será definido por Moraes, mas por suas próprias escolhas. E não será um bom lugar. E assim será não porque os ministros conspirem contra ele, mas porque ele conspirou contra a democracia. O que houve de inesperado ou novo na primeira sessão de julgamento da admissibilidade da denúncia contra o ex-presidente e outros sete acusados? Em essência, nada. Todas as preliminares apresentadas pela defesa já tinham sido antes examinadas e rejeitadas pelo tribunal. Há até procedimentos, convenham, um tanto exóticos, não é mesmo? É o caso dos pedidos de impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo