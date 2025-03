Se você entrar no site do STF, encontrará o seguinte sobre o voto dado ontem pelo ministro Luiz Fux, na sessão que tornou réus Jair Bolsonaro e mais sete: O ministro também considerou que a PGR conseguiu preencher os critérios de autoria e materialidade para a abertura da ação penal e ressaltou que os fatos ocorridos antes e durante o 8 de janeiro de 2023 não podem cair no esquecimento. "Não se pode ficar indiferente à ameaça à democracia e fingir que nada aconteceu", afirmou

Fux acompanhou integralmente o voto do relator pelo recebimento da denúncia e disse que, na fase da instrução da ação penal, irá analisar com mais profundidade as características previstas na lei para o crime de tentativa de golpe de Estado.