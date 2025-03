Impressiona a facilidade com que a turma de Jair Bolsonaro se aproveita da ignorância de boa parte da imprensa sobre questões legais, especialmente quando dizem respeito a direito penal. Mais: como os bolsonaristas exercem severa vigilância da imprensa, impera em certos nichos uma espécie de má consciência a dizer: "Você é culpado ou culpada de se alinhar com teses que a fascistada diz serem de esquerda; prove que não é um esquerdista e evidencie a sua isenção entre a democracia e os fascistoides". E aí começam a prosperar absurdos na boca e na pena de quem tem o dever ético de informar, de esclarecer, mesmo quando opina. Nota, como se necessária fosse: o meio do caminho entre democracia e fascismo é a morte da democracia e o triunfo do fascismo de bons modos — dentro do possível, claro! Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu o arquivamento da investigação que apura o eventual envolvimento de Jair Bolsonaro na fraude de registros de vacinação. Afirma Gonet que não se encontraram provas autônomas que corroborassem a delação de Mauro Cid, segundo quem, destaque-se, foi o então presidente a lhe solicitar a inclusão de dados falsos em registro oficial: "Somente o colaborador afirmou que o presidente lhe determinara a realização do ato", observando que a lei "proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente 'apenas nas declarações do colaborador'; daí a jurisprudência da Corte exigir que a informação do colaborador seja ratificada por outras provas, a fim de que a denúncia seja apresentada."