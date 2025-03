Na entrevista à Folha, Jair Bolsonaro comenta a correta decisão de Paulo Gonet, procurador-geral da República, que se manifestou no Supremo favoravelmente ao arquivamento da investigação sobre possível participação do ex-presidente no episódio da fraude no registro do cartão de vacinação. Antes que avance, lembro: Gonet evocou a Lei 12.850, além de julgados do próprio Supremo, que impunham o arquivamento. Alexandre de Moraes, o relator, tinha um de dois caminhos: arquivar, como fez, ou pedir novas diligências. O Artigo 3º A da lei define que delação é apenas meio de obtenção de prova. O Parágrafo 16 do Artigo 4º, Inciso II, veda que se apresente queixa-crime ou se receba denúncia apenas com base na fala de um colaborador. E, como destacou o procurador-geral, não havia provas autônomas que corroborassem a acusação de Cid de que foi Bolsonaro a ordenar a seu ajudante de ordens que fraudasse o seu cartão e o da filha, conforme vai na delação. Todos acertaram: a PF, que investigou; a PGR em sua manifestação, e Moraes em sua decisão. Os erros, bem, ficaram com Bolsonaro em sua impressionante entrevista. O entrevistado diz que Cid tomou a decisão por conta própria e acusa seu ex-faz-tudo de excesso de proatividade. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Cid é um militar graduado e tinha ambições no Exército. Mas minha convicção não tem importância para efeitos penais. Além da delação, há evidências? Não. Então acabou.