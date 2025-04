Certo! Você, a exemplo deste escriba, podia até não ter lá muita simpatia pelo PL de Valdemar Costa Neto. Dados os meus valores e pensamento, exclamo e indago: "Deus meu! Por que eu teria simpatia por esse troço?..." Mas daí a ver a maior legenda da Câmara tomada por fanáticos, tendentes a fazer qualquer coisa para garantir a impunidade a golpistas, vai alguma diferença. Não que surpreenda, mas nem por isso é menos grave. E um dado curioso: a cada dia, o partido dá um passo a mais no que está se começando a tomar o vulto de agressão institucional. Jair Bolsonaro está disposto a investir no vale-tudo contra o Supremo, e pouco importa quantos vai arrastar na sua cruzada fanática. Começou ontem a "Operação Salva-Ramagem", que já deu com os burros n'água. Direi por quê. Antes, cumpre lembrar o que diz o famigerado PL. No dia a dia da cobertura, a imprensa tem deixado de lado o seu assombroso conteúdo. No fim de 2022 — antes, portanto, daquele 8 de janeiro de 2023 —, o então deputado Major Vitor Hugo (PL-GO) resolveu apresentar um texto anulava multas e demais punições aplicadas pela Justiça às pessoas físicas e jurídicas envolvidas com os atos de protesto a partir de 30 de outubro. Na CCJ, o texto ganhou um substitutivo de Rodrigo Valadares (União-SE), e aí a coisa ficou como o diabo gosta: o texto prevê a anistia a todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral, ou que os apoiaram com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais desde aquele 30 de outubro até a data de vigência da futura lei. E, como se nota, todos os investigados por atos relacionados à tentativa de golpe, incluindo Jair Bolsonaro, e as pessoas que promoveram o ataque às respectivas sedes dos Três Poderes veriam desaparecer os seus processos.