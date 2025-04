Ninguém sabe exatamente os efeitos, no mundo, do tarifaço global imposto por Donald Trump. O consenso por aqui, exceção feita ao hospício ideológico da extrema direita, é que a fatura acabou sendo barata. O Brasil integra o grupo dos países submetidos à menor tarifa reciproca — 10% —, ainda que, dado o conjunto da obra das relações comerciais bilaterais Brasil-EUA, isso não faça sentido porque o déficit está do lado de cá, não de lá. Mas, é fato, esperava-se o pior, e, felizmente, ele não veio. Convém notar que a boa notícia, dada a insanidade geral, não caiu do céu, não é fruto de milagre. O Itamaraty atuou ativamente junto às autoridades americanas. Também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do vice Geraldo Alckmin, manteve conversações intensas com os representantes do governo dos EUA. A Argentina do trumpista Milei, que buscou costurar um acordo por fora — deixando claro, mais uma vez, que, se preciso rifaria o Mercosul —, mereceu o mesmo tratamento dispensado ao Brasil.