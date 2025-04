A regra de três, aquela bem simples, está virando artigo raro... O ato em favor da impunidade aos golpistas, havido em São Paulo neste domingo, foi um mico ou um sucesso se comparado ao do Rio, havido no dia 16 de março? Dadas as medições do Datafolha e de um tal Monitor do Debate Político no Meio Digital — que se abriga na USP (não pertence à universidade) — e se você considerar que os manifestantes habitam o vácuo, então Jair Bolsonaro acabou se dando bem. Datafolha e Monitor apontaram, respectivamente, 30 mil e 18,3 mil no primeiro e 55 mil e 44,9 mil no segundo. Manchetes possíveis, pautadas pela idiotia da objetividade: "Datafolha: 83,33% a mais de público em SP; segundo Monitor, 145,35% a mais". Uau! Agora vai!!! Mas vai? A regra de três existe. E fica fácil constatar que, dadas essas duas medições, apareceu menos gente em São Paulo do que no Rio. Do ponto de vista da presença de público, mico antes e supermico agora. E, no entanto, assistimos a um evento importantíssimo.

Qualquer manifestação na capital paulista, até em favor de injeção gratuita nos olhos, tende a reunir mais gente do que em qualquer lugar do país. O Estado do Rio tem uma população de 17.219.679 indivíduos; São Paulo, de 45.973.194. Vamos fazer uma regrinha de três, do tipo simples? Para que aparecesse na Paulista número meramente proporcional ao que reuniu Copacabana (e já havia "flopado"), dadas as respectivas populações, deveriam ter se juntado neste domingo 48.857.441 (critério do Monitor) ou 80.094.175, na medição do Datafolha.