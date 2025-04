O ato na Paulista contra o Supremo, contra as instituições e em favor do golpismo, comandado por Jair Bolsonaro e por Tarcísio de Freitas e coadjuvado por outros governadores, não foi, já demonstrei, um sucesso. Dadas as medições de Datafolha e de um tal Monitor da Opinião Pública, abrigado na USP, havia menos gente em São Paulo do que no Rio quando se levam em contas as respectivas populações dos dois Estados. O dito "evento de massa", por si, "flopou" de novo, mais agora do que antes. Importante, aí sim, é analisar o estado das direitas no Brasil porque é claro que isso tem desdobramentos em 2026. No evento de ontem, houve de tudo: acusação de que o Judiciário definiu o resultado da eleição de 2022, que teria sido, então, um "golpe" dado pelo próprio Supremo, ameaças caso o tribunal não faça a vontade daqueles que ali estavam e incitação da animosidade das Forças Armadas contra os Poderes constituídos.

Ficou evidente que inexiste alternativa de direita fora do campo bolsonarista, razão por que o inelegível e futuro condenado por tentativa de golpe de estado, entre outros crimes, impõe a sua agenda. Na quinta, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, por exemplo, lançou sua pré-candidatura na Bahia e pregou a harmonia entre os Poderes. Três dias depois, estava no palanque em que se demonizou o STF à larga. Um ministro foi, na prática, chamado de "bandido"; outro, de "covarde". Bolsonaro, por sua vez, sustentou que foi ele o golpeado em 2022 por interferência do TSE. Ele ainda não reconheceu o resultado daquela eleição.